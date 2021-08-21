Вашингтон, 22 августа, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Кибератаке подверглись около двух недель назад сайты Госдепартамента США. Об этом 21 августа сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик в своём Twitter.

Киберпреступность

По данным Хайнрик, от Киберкомандования США поступила информация о взломе сайтов Госдепартамента. Когда был осуществлён взлом, не сообщается, но предполагается, что это случилось около двух недель назад.

Хайнрик уточнила, что масштабы вреда, нанесённого хакерами, устанавливаются, но точно известно, что данные миссии по эвакуации людей из Афганистана затронуты не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киберпреступники в США похитили личные данные 70 млн клиентов компании AT&T.