Военные в Мексике подверглись нападению бандитов: есть погибшие
Мехико, 21 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Военнослужащие мексиканского штата Мичоакан, расположенного на юге страны, подверглись нападению. Об этом сообщает местная прокуратура.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Мексика
В результате завязавшегося противостояние, шестеро нападавших были ликвидированы, один военнослужащий погиб.
«Начато расследование в связи со случившимся в районе Тарекуато в муниципалитете Тангамандапио, где погибли семь человек, в том числе один военнослужащий», — отмечается в документе.
Напомним, с 2019 по 2020 годы в Мексике значительно возросло количество нападений на представителей силовых структур: с 293 до 469.