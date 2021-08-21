Мехико, 21 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Военнослужащие мексиканского штата Мичоакан, расположенного на юге страны, подверглись нападению. Об этом сообщает местная прокуратура.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

В результате завязавшегося противостояние, шестеро нападавших были ликвидированы, один военнослужащий погиб.

«Начато расследование в связи со случившимся в районе Тарекуато в муниципалитете Тангамандапио, где погибли семь человек, в том числе один военнослужащий», — отмечается в документе.

Напомним, с 2019 по 2020 годы в Мексике значительно возросло количество нападений на представителей силовых структур: с 293 до 469.