Нью-Йорк, США, 21 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В ряде округов Нью-Йорка из-за приближающегося урагана «Генри» ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 21 августа сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в соцсети Twitter.

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«Я объявил режим ЧС (в ряде округов Нью-Йорка) перед приближением урагана «Генри» — отметил Куомо.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что предупреждение в связи возможным усилением тропического шторма «Генри» до урагана объявлено в американском штате Коннектикут, а также на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк).

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