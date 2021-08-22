Москва, 22 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. С начала лета 2021 года количество просмотров раздела «Маршруты» на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» превысило 60 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Ряд тематических прогулок появились на сайте в начале июня. В тройку наиболее популярных из них среди посетителей вошли прогулка по центру города «Покажи Москву», авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, опубликованный в июле, а также аудиогид по саду «Эрмитаж».

"Всего в онлайн-гиде «Узнай Москву» доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах», — сказала Сергунина.