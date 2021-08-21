Вашингтон, 21 августа 2021, 22:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов ищут варианты для возвращения граждан страны из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.
Людей планируется вывезти из аэропорта Кабула, так как появилась информация о возможной угрозе со стороны боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Журналисты издания не привели подробностей, однако подчеркнули, что ряд официальных лиц США считают угрозу вполне реальной.
Напомним, ранее президент США Джо Байден обсудил с сотрудниками администрации ситуацию в Афганистане, в частности спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в стране.