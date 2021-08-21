Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов ищут варианты для возвращения граждан страны из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

Игил (Фрагмент)

Людей планируется вывезти из аэропорта Кабула, так как появилась информация о возможной угрозе со стороны боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Журналисты издания не привели подробностей, однако подчеркнули, что ряд официальных лиц США считают угрозу вполне реальной.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обсудил с сотрудниками администрации ситуацию в Афганистане, в частности спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в стране.