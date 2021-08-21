Вашингтон, 21 августа 2021, 22:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов ищут варианты для возвращения граждан страны из Афганистана. Об этом сообщает Associated Press.

Игил (Фрагмент)
Игил (Фрагмент)

Людей планируется вывезти из аэропорта Кабула, так как появилась информация о возможной угрозе со стороны боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Журналисты издания не привели подробностей, однако подчеркнули, что ряд официальных лиц США считают угрозу вполне реальной.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обсудил с сотрудниками администрации ситуацию в Афганистане, в частности спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в стране.