Москва, 21 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Государственная комиссия выдала разрешение на заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед тем, как запустить спутники связи OneWeb, ранее дважды перенесенных. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.

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«Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и пуск в резервную дату — 01:13:40 мск 22 августа», — отмечается в заявлении.

Ранее запуск ракеты дважды переносился из-за обнаруженных сбоев в работе оборудования стартового комплекса, а также сбоя в программном обеспечении.

Напомним, ранее стало известно о переносе на май 2022 года запуска российской автоматической станции на Луну.