Нижний Новгород, , 21:53 — REGNUM Жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города поздравил 21 августа президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода, — сказал глава государства, выступая на праздничном концерте. — Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает».

Глава государства отметил, что Нижний, где буквально «сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в Нижний Новгород прибыл президент РФ Владимир Путин.

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