Ереван, 21 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Собеседники обсудили ситуацию в регионе, акцентировав внимание на последних событиях. Они подчеркнули необходимость возобновления мирного переговорного процесса по под эгидой сопредседателей минской группы для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — отмечается в заявлении.

В ходе переговоров, Пашинян высоко оценил действия Макрона по стабилизации ситуации в регионе. Кроме того, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.