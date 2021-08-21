Луганск, 21 августа, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Более 330 украинских военнослужащих составили небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» в Донбассе с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 21 августа пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«С момента вступления (в Донбассе) в силу дополнительных мер по перемирию небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 334 человека, из которых 103 — безвозвратные», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что в поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка вследствие обстрела со стороны украинских войск получили повреждения два жилых дома.

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