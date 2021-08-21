Париж, 21 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Общественность Франции обратилась к президенту страны Эммануэлю Макрону с требованием предоставить убежище женщинам из Афганистана. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

За сутки петицию подписали 1 тыс. 500 человек, в числе которых писатели, политики, кинематографисты.

В документе требуется предоставить всем желающим афганским женщинам убежище без каких-либо предварительных условий. Авторы опасаются, что женщинам может, с высокой степенью вероятности, грозить смерть, изнасилование или унижение.