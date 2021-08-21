Дамаск, , 20:58 — REGNUM Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что силы ПВО Сирии уничтожили из комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» российского производства 22 выпущенные Израилем ракеты. Это вызвало обсуждение 21 августа в социальной сети Facebook.

«Если стреляют по местам, где русские и российское покровительство, — это значит, что страна размером как Тульская область плюнула России в лицо!» — считает Мистер С.

Многие пользователи пришли к выводу, что военные Сирии сумели хорошо освоить российскую военную технику, которой теперь успешно пользуются, защищая территорию собственной страны.

«Видимо, сирийские ракетчики хорошо освоили переданную им российскую военную технику. Молодцы, так держать!» — пишет Ойгонбай А.

Некоторые комментаторы отмечают, что сбитые ракеты — это очень хорошо, но сирийским властям следует задуматься о том, чтобы пресекать запуски этих самых ракет.

«Системы противовоздушной обороны, конечно, стоит испытывать в реальных условиях, но пора бы уже и не давать кому-то обстреливать сирийскую территорию. Сколько уже можно? Всегда все вокруг остаются безнаказанными», — поделился своим мнением Борис А.

Часть людей считает, что Израиль, судя по всему, не считается с сирийским государством и попросту лупит ракетами по чужой территории.

«Это что, блин, израильская территория? Так, может, пора им объяснить, что если они продолжат обстреливать территорию другого суверенного государства, то страну ждут серьёзные последствия?» — задаётся вопросом Алексей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что системы ПВО явно отработали не все ракеты, выпущенные по территории Сирии.

«А ракеты, которые не удалось уничтожить, куда делись? Получается, что они достигли своей цели и уничтожили её. Одними лишь ПВО тут не отделаешься, сирийским военным придётся решать проблему иными способами», — указывает Александр Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что Сирии необходимо помогать не только системами обороны, но и техникой, способной образумить соседей от попыток нанести ракетные удары.

«Вот это молодцы! Вот это оружие! Вот это ПВО! Не то, что американские «пэтриоты» в Саудовской Аравии. Пора уже сирийцам и «кинжалы» поставить, чтобы было не только чем сбивать ракеты, но и то, чем можно было бы уверенно ответить», — написал Свой Ч.