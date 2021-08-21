Киев, 21 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Информация, согласно которой репетиция парада военной техники в Киеве была остановлена из-за сломавшегося танка, стала поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 августа в социальной сети Facebook.

Танк, раскрашенный в цвета украинского флага. Киев

«Ну, это совершенно неудивительно. Удивительно было бы, если бы он не сломался», — считает Дмитрий Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что состояние украинской военной техники оставляет желать лучшего. Именно поэтому граждане не удивлены, что танк умудрился заглохнуть прямо во время репетиции парада.

«Очень жаль. Камуфляж из скотча, видимо, не помог. На кой чёрт катать по центру города этот позор? Всем же всё ясно», — поделился своим мнением Михаил И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр управления ВСУ

Некоторые комментаторы отмечают, что в России тоже случалось, что техника глохла во время репетиции военных парадов, но в отличие от украинцев граждане России комментируют подобные новости из Киева без ненависти.

«Помню, несколько лет назад во время репетиции на Красной площади в Москве тоже танк сломался. Тогда украинские СМИ всех уровней сходились ядом. Россия же не только обсуждает сломавшийся танк на Украине с лёгкой иронией, но и даже как-то сочувствует», — отмечает Анна Ш.

Часть людей считает, что ничего важного в данной новости нет, и лучше переключить своё внимание на более полезные вещи.

«Ну, сломался и сломался, зачем нам это, важнее новости в нашей огромной стране нет? Надо заниматься обсуждением более важных и сложных проблем. А этот танк — головная боль Украины», — указывает Эмма С.

Ряд пользователей указывает на то, что производство танков на Украине не отражает современных тенденций и не соответствует необходимым темпам модернизации военной техники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Фактически Украина профукала своё танкостроение. «Оплоты» эти изготавливаются в единичных экземплярах только для парадов и прочей показухи. В войска они не поступают. Так и катаются украинцы на старой советской технике», — пишет Сергей С.

Отдельные комментаторы отмечают, что празднование Дня независимости Украины не должно сопровождаться парадом военной техники, ведь независимость им досталась без войны.

«Интересно, зачем на День независимости Украины проводить парад военной техники? Независимость Украине подарили Ельцин и Кравчук, которые организовали полюбовно соответствующее соглашение. Зачем не к месту брякать некачественной военной техникой? Напоминает обезьяну с гранатой», — написал Чарльз Д.

Напомним, 20 августа портал «Сегодня» опубликовал информацию, согласно которой репетиция парада военной техники в Киеве была остановлена из-за сломавшегося танка.