Уфа, 21 августа, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Футболисты «Уфы» (Башкирия) на своем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 августа в Уфе, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Хамид Агаларов. У гостей мяч забил Малком.

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых пять баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в четвертом туре РПЛ.

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