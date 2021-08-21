Нижний Новгород, , 20:00 — REGNUM В Нижний Новгород прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава государства (Владимир Путин) прибыл в Нижний Новгород для участия в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания города», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.