Курган, 21 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 21 августа подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Из них 50 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 133 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 21 августа выявлено 28 633 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 21 августа вылечились 25 227 человек, скончались 570 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).