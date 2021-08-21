Киев, 21 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Протест против расширения перечня украинских граждан, в отношении которых Россия ввела экономические санкции, выразило министерство иностранных дел (МИД) Украины. Об этом 21 августа отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Украина — Россия

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся … «специальные экономические меры», — говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что данный шаг Москвы является продолжением «агрессии РФ против Украины».

Как передавало ИА REGNUM, перечень физических лиц Украины, в отношении которых введены персональные санкции, ранее расширило правительство России.

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