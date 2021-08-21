Екатеринбург, 21 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 21 августа был зафиксирован очередной температурный рекорд. Об этом сообщили журналистам в свердловском гидрометцентре.

Pixabay.com Жара

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По данным ТАСС, воздух прогрелся до 34,7 градуса. Это на три градуса выше, чем было 21 августа 1935 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале отмечается аномальная жара. Она простоит ещё несколько дней.