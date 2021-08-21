Москва, 21 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Москве вечером 21 августа ожидаются гроза, дождь и ветер с порывами до 15 м/с, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Гроза

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 до конца суток 21 августа в Москве местами ожидается гроза, местами с сильным дождём, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и воздержаться от парковки автомобиля под деревьями.

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Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 22 августа, днём в столице России ожидается +21… +23 °C, по области +19… +24 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

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