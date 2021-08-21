СК РФ возбудил дело после взрыва в квартире в Москве
Москва, 21 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. После взрыва в квартире в Москве, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает главное следственно управление Следственного комитета Российской Федерации по городу.
По данным следствия, ЧП произошло вечером 21 августа в квартире жилого дома на улице Малая Набережная.
«Сработало техническое устройство, в результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, малолетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Сотрудники специальных служб в настоящее время работают на месте происшествия.