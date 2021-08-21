Москва, 21 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. После взрыва в квартире в Москве, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает главное следственно управление Следственного комитета Российской Федерации по городу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

По данным следствия, ЧП произошло вечером 21 августа в квартире жилого дома на улице Малая Набережная.

«Сработало техническое устройство, в результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, малолетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Сотрудники специальных служб в настоящее время работают на месте происшествия.