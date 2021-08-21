Оренбург, 21 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области зарегистрировано ещё 350 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 63 684 заразившихся. Выздоровели 52 308 пациентов.

В стационарах находятся 1787 граждан, в том числе 87 на ИВЛ. От COVID-19 скончались уже 1442 человека.