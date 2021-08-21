21 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв к Турции не ехать на саммит «Крымская платформа».

Светлана Рыбина, , 19:53 — REGNUM Информация о том, что представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не принимать участия в саммите «Крымская платформа», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 21 августа в социальной сети Facebook.

Флаг Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Туркам нужна выгода! Просто поддержать — невыгодно, а тут попросили. Крым уже не забрать, а вот выгоду получить — другое дело. Посмотрим!» — пишет Тройан Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакая там платформа не повлияет на тот факт, что Крым навсегда вернулся в состав России. Поэтому жителям полуострова нет никакого резона переживать из-за сборища злопыхателей.

«Я бы на месте жителей Крыма даже не обращала внимания на этот слёт. А Турция обязательно присоединится. Она любит гадости исподволь против России делать», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что кто-то должен вразумить шабаш ненавистников России и объяснить людям, что в вопросе Крыма поставлена точка.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может, прибудет на эту «Крымскую платформу» хотя бы один адекватный человек и наконец объяснит всем там присутствующим, что Крым никогда не вернётся на Украину. Или будет всё как обычно, позанимаются говорильней. Скажут, что все поддерживают Украину, пожрут, попьют на халяву и разъедутся. Ну ничего эта сходка решить не сможет. Это всё пустой звук, потому что не имеет никакого правового поля. Вынесут какую-нибудь пустую резолюцию, огласят декларацию, с которой можно сходить в туалет, и всё. И неизвестно, когда ещё соберутся», — отмечает Галина К.

Часть людей считает, что «Крымская платформа» не принесёт никакой пользы её организаторам.

«Этот шабаш без пользы. Крым — это Россия, и навсегда. Нечего мечтать партнёрам о другом. Зря и в ущерб своим странам партнёры примут участие в этой сходке, лучше бы нашли отговорки, чтобы не ехать», — предлагает Галина Т.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что даже Соединённые Штаты не верят в то, что «Крымская платформа» является серьёзным мероприятием.

«Говорить можно все что угодно. Практическое значение посиделок, кроме как некоего полуидиотского форума дремучих русофобов, будет нулевым. И это прекрасно понимают те же американцы, отрядившие на «мероприятие» аж целого министра транспорта, по принципу «кого не жалко», — указывает Игорь А.

Нашлись и те, кто убежден, что Украина собирает «Крымскую платформу» лишь с той целью, чтобы собрать побольше финансовой помощи, которую обязательно расфасуют по карманам киевские чиновники.

«Главное, что денежка капает, а то — будет ли толк от этой платформы, не имеет никакого значения. Она не с целями реального давления на Россию создаётся», — считает Елена Ч.

Напомним, 20 августа РИА Новости опубликовало материал, согласно которому представители парламента и национальных общин Крыма обратились к руководству Турции с призывом не участвовать в мероприятиях антироссийской направленности, связанных с Крымом, одним из таких они назвали саммит «Крымская платформа».