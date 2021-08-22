Челябинск, 22 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Совет ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области вручил благодарственные письма за добросовестное несение службы сотрудникам вневедомственной охраны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото из личного архива Антона Николаева Награждение росгвардейца

Фото из личного архива Антона Николаева Вручение благодарственного письма

Награждение состоялось в Челябинске в отделе полиции «Центральный».

Как рассказал председатель совета ветеранов Антон Николаев, сотрудникам, «которые несли службу бодро и бдительно», вручили благодарственные письма. Также ветеран СОБР подарил бойцам Росгвардии свою книгу «В Грозном идёт «дождь» о событиях Первой чеченской войны.

Фото из личного архива Антона Николаева Вручение благодарственных писем

ИА REGNUM) официально зарегистрирована, имеем полное право отметить людей. В основном, их работа происходит в ночное и вечернее время, они город патрулируют, несут службу, на них задержания основные — они первые прибывают на место». Антон Николаев «Наша ветеранская организация наградила действующих сотрудников Росгвардии за добросовестное несение службы. Надо поощрять ребят. Наша общественная организация (совет ветеранов — прим.) официально зарегистрирована, имеем полное право отметить людей. В основном, их работа происходит в ночное и вечернее время, они город патрулируют, несут службу, на них задержания основные — они первые прибывают на место».

Фото из личного архива Антона Николаева Церемония награждения

Ветеран после вручения грамот рассказал, как попал в СОБР, как ездил в командировки в Чечню, как получил ранение и несколько слов — про книгу.

Фото из личного архива Антона Николаева Сотрудники вневедомственной охраны