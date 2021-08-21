Самара, 21 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. На тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области направлена авиатехника, сообщается 21 августа на сайте регионального правительства.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

«В тушении пожара в Бузулукском бору участвуют 101 человек, 42 единицы техники. Сюда направлена авиация — Ил-76 и Ми-8», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, днем 21 августа спасатели региона получили информацию о том, что в населенном пункте Гвардейцы Борского района произошел пожар.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за несанкционированного пала сухой травы загорелись 14 жилых построек. Сотрудникам спасательного ведомства удалось локализовать пожар на площади 750 кв. метров.

Читайте также: В Самарской области ликвидируют крупный лесной пожар