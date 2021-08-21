На тушение лесного пожара в Самарской области направили авиатехнику
Самара, 21 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. На тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области направлена авиатехника, сообщается 21 августа на сайте регионального правительства.
Отмечается, что на место также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС.
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Как сообщало ИА REGNUM, днем 21 августа спасатели региона получили информацию о том, что в населенном пункте Гвардейцы Борского района произошел пожар.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за несанкционированного пала сухой травы загорелись 14 жилых построек. Сотрудникам спасательного ведомства удалось локализовать пожар на площади 750 кв. метров.
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