Екатеринбург, 21 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Екатеринбург и окрестности накрыл смог от природных пожаров. Ощущается запах гари, сообщают очевидцы.

Лесной пожар

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По словам граждан, это явление заметно даже в центре Екатеринбурга. В качестве причин называются природные пожары. Один их них бушует вблизи от города, в районе озера Глухого. Ситуацию усугубляет аномальная жара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 17 августа. Также напомним, что в связи со смогом и жарой губернатор Евгений Куйвашев дал подчинённым ряд поручений.