При падении параплана в Ивановской области погибли два человека
Иваново, 21 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Параплан с людьми упал в Юрьевецком районе Ивановской области. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает телеграм-канал 112.
Параплан
«55-летний Сергей З. и 37-летняя Юлия П. не справились с управлением летательного аппарата и разбились, — говорится в сообщении. — Сейчас на месте работают оперативные службы».
В настоящее время выясняются другие подробности данного происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 18 августа в Крыму получила травмы 16-летняя девушка при падении с парапланом на плато горы Ай-Петри.