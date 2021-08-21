Иваново, 21 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Параплан с людьми упал в Юрьевецком районе Ивановской области. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает телеграм-канал 112.

Параплан

«55-летний Сергей З. и 37-летняя Юлия П. не справились с управлением летательного аппарата и разбились, — говорится в сообщении. — Сейчас на месте работают оперативные службы».

В настоящее время выясняются другие подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа в Крыму получила травмы 16-летняя девушка при падении с парапланом на плато горы Ай-Петри.