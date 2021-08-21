Москва, 21 августа, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В России с 1 сентября на всех дорогах будут установлены знаки «Фотовидеофиксация» нового образца, предупредило ГИБДД.

Geograph.ie Видеофиксация ПДД

Так, вместо уже существующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах установят новый знак 6.22.

Знак 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, таким образом удастся уменьшить общее количество знаков фотовидеофиксации, которые заполонили российские улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, новый порядок получения гражданами сообщений о выписанных ГИБДД штрафах, а также их обжалования, утвердило правительство России.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Оно предполагает использование портала «Госуслуги». Однако, для получения уведомлений о штрафах автовладелец должен быть подписан на соответствующую услугу.

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