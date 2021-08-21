Тула, 21 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле сыграли вничью с московским «Спартаком» в матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 21 августа в Туле и завершилась со счетом 1:1.

José Goulão Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Даниил Хлусевич. У гостей мяч забил Эсекьель Понсе.

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. Футболисты «Арсенала», в активе которых четыре балла, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа футболисты «Ростова» на своем поле уступили московскому ЦСКА в матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:3.

Читайте также: ЦСКА обыграл «Ростов» в матче чемпионата России