Москва, 21 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Давить на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала провокации США в связи с ситуацией вокруг осужденного блогера Алексея Навального.

«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток — 2», — говорится в комментарии Захаровой.

Она добавила, что всё это «выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что Вашингтон в ближайшее время введёт новые санкции против России, связанные с проектом газопровода «Северный поток — 2».

В этот же день Белый дом сообщил о подписании президентом США Джозефом Байденом указа, позволяющего госсекретарю или министру финансов США вводить санкции в связи с «определёнными энергетическими проектами» России, включая «Северный поток — 2».

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