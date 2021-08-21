Киев, 21 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации концепции проекта «Президентский университет», сообщает 21 августа пресс-служба кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

Согласно документу, до конца этого года министерство образования совместно с министерством экономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при университете.

Запланировано, что ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей состоится до 1 октября 2023 года. Формирование администрации президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

1 октября 2023 года в университете должен начаться полноценный образовательный процесс.

ИА REGNUM напоминает, что в мае президент УкраиныВладимир Зеленскийподписал указ о создании президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности украинского государства. В свою очередь, министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что в президентском университете зарплаты для преподавателей составят от 4 тысяч «долларов или евро», и удивлялся негативной реакции общества на эту новость.