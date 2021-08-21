Киев, 21 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1 732 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«1732 новых случая… зафиксировали на Украине на 21 августа», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 273 558.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 38 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 432.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 200 763 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 800 769 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено 1,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.