Пермь, 21 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Пермском крае зафиксировано ещё 474 случая заражения коронавирусом. 120 граждан госпитализировали, сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус

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175 пациентов относятся к мужскому полу, а остальные — к женскому. Заразились ещё 45 детей. 34 новых пациента — старше 65 лет.

С начала пандемии в регионе выявили уже 83 019 случаев заражения коронавирусом. 3613 человек госпитализированы. Выздоровели 74 032. А скончался от COVID-19 уже 3821 гражданин.