Киев, , 17:46 — REGNUM На Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом 21 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Украине, — написал Шмыгаль. — Впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов».

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили, когда был президентом Грузии, создал в стране преступную власть.

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