Киев, , 17:51 — REGNUM Власти Украины рассчитывают, что газопровод «Северный поток-2» никогда не будет работать как коммерческий проект, заявил 21 августа глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко отметил, что тема «Северного потока-2» будет одной из основных в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель 22 августа, а также в ходе визита украинского лидера в США 30−31 августа. По его словам, Киев пытается доказать, что газопровод не соответствует правилам ЕС.

«А это означает, что он не может быть сертифицирован и не может работать как коммерческий проект… Мы продолжаем настаивать на том, чтобы этот геополитический проект Кремля был остановлен, в частности, через санкции США», — сказал Витренко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский выразил мнение, что до запуска газопровода «Северный поток — 2» России предстоит еще «долгий путь». По его словам, это время Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности. Стоит отметить, что в этот же день в «Газпроме» заявили, что уже до конца 2021 года поставки по газопроводу «Северный поток — 2» могут составить 5,6 млрд кубометров газа.