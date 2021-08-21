Киев, , 17:41 — REGNUM На Украине эксперты и политики обсуждают, что офис генпрокурора к празднику — дню независимости — объявил о завершении расследования в отношении народных депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 августа.

За независимость! Иван Шилов © ИА REGNUM

Политический деятель, экс-депутат Рады Виталий Журавский отмечает, что Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость, и то что сегодня власть преследует тех, кто боролся за независимость Украины — это нонсенс.

«Я помню 1990−1991 год, как шел процесс агитации за украинскую независимость, и я видел Виктора Медведчука среди тех, кто агитировал за независимость, видимо тогда, еще о независимости Зеленский и не знал, что это такое… Он был причастен и к популяризации акта провозглашения независимости, он работал, в то время, вместе с Кравчуком. Поэтому сегодня преследование тех, кто боролся за независимость Украины — это нонсенс. Но для неучей, для безграмотных людей, таких, как сегодня есть команда Зеленского, — это норма», — заявил эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

Напомним, что в ОПЗЖ заявили — окончание расследования приурочено ко дню независимости, потому что Зеленскому в поздравительной речи очень хочется «на фоне танков похвастаться преступной расправой над своим политическим противником и укрепить свою диктатуру».