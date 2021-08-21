Челябинск, 21 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зарегистрировали ещё 380 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 82 680 заразившихся. Выздоровел 71 891 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается уже 6958 человек. А за сутки от этой болезни скончались ещё 18 граждан.