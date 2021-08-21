Киев, 21 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский оперативно ввел в действие решение Совнацбеза о введении санкций против «ряда лиц».

zt16.ru Санкции

Об этом вечером 21 августа сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский никак не прокомментировал введенные санкции. Отмечается, что указы вступают в силу со дня опубликования.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа СНБО Украины ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда физических и юридических лиц, включая супругов Шарий и Игоря Гужвы, главного редактора оппозиционного издания «Страна».

В свою очередь, супруги Шарий призвали Зеленского и его семью готовиться к ответному удару.