Москва, , 17:20 — REGNUM Министерство иностранных дел России обеспокоено отходом Украины от выполнения Минских соглашений, говорится в опубликованном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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«Вызывает обеспокоенность приобретающий все более четкие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, вместо налаживания прямого диалога с Донецкой и Луганской народных республик, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов Киев продолжает «штамповать» законопроекты, подготовленные без должного согласования с ДНР и ЛНР и прямо противоречащие договоренностям, утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев готовит законодательную базу для фактического расторжения Минских соглашений. Российский лидер подчеркнул, что принятие украинским парламентом закона о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из «Минска-2».

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