Киев, , 17:25 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова продемонстрировала, что сама не верит в объективность расследования дела против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил 21 августа политический эксперт, юрист Сергей Годный.

Ирина Венедиктова President.gov.ua

ИА REGNUMнапоминает, что накануне офис генпрокурора Украины объявил о завершении расследования в отношении народных депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей. Для констатации этого факта генпрокурор страны выступила со специальным обращением.

«Начнем с того, что это была не лучшая идея — дать Венедиктовой в руки ручку. По тому, как Венедиктова все время нервно крутила и перекладывала ручку из одной руки в другую, стало понятно, что генеральный прокурор нервничает. А нервничают люди в такой ситуации, когда не верят в то, что говорят. Да и вообще не уверены в «успехе безнадежного дела… То есть вот такая получается картинка. Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов «Не верю», «Не верю», — уточнил юрист.

Годный напомнил, что власть начала политические репрессии против Виктора Медведчука в начале нынешнего года, сразу же после того, как рейтинг его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» стал выше рейтинга «Слуги народа» Зеленского. Также Годный заявил, что расследование дела лидера ОПЗЖ проходило с нарушением подследственности, а также что дело базируется на фальшивых экспертизах.

«"Расследованием установлено…»… Извините, установлено каким расследованием? По законам Украины следствие в отношении народного депутата имеет право вести ГБР. Пусть генпрокурор Венедиктова объяснит нам, почему по делу Медведчука и Козака следствие ведут сотрудники СБУ. Вы расскажите украинцам, пани Венедиктова, расскажите, что дело Медведчука зарегистрировал следователь СБУ, а не сотрудник офиса генерального прокурора», — конкретизировал юрист.

«Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и доказательств…» О да! Мы помним, какой громкий скандал разразился по поводу экспертиз в деле Медведчука, когда оказалось, что по заказу СБУ экспертизы проводили… сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Более того, президент Зеленский сразу же наградил сотрудников Института СБУ, которые проводили «экспертизу» по делу Медведчука, за то, что сделали нужные для власти выводы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, главное, чтобы нынешним обвинителям потом не пришлось страдать, как скандально известный судья Николай Чаус, который тоже выполнял политические заказы, а теперь страдает так, что врагу не пожелаешь.

«Зато судьба судьи Чауса — это урок всем другим. Урок для судей, следователей, прокуроров, что за политические репрессии придется отвечать, и отвечать сурово», — уточнил юрист.

В завершение Годный опроверг слова Венедиктовой, будто расследование дела Медведчука было публичным и открытым, напомнив, что когда 30 июля судья Киевского апелляционного суда спросил ее подчиненных, где доказательства, то сотрудник офиса генерального прокурора ответил, что на этом этапе они не могут предъявить доказательства.

«В общем, вот такие выводы по итогам просмотра видео с участием генерального прокурора Венедиктовой. Впрочем, глядя, как Венедиктова нервно вертит ручку в руках, мы понимаем, что она и сама не верит в то, что говорит. А значит, нас ждут новые разоблачения, когда Медведчук и его адвокаты устроят «зеленым» в суде «избиение младенцев», — заключил юрист и политический эксперт.

Напомним, что в заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), отмечается, что накануне дня независимости власти ввиду катастрофических провалов всех ее инициатив и тотального невыполнения обещаний для поздравительной речи потребовался очередной пиар-повод, поэтому Зеленский отдал распоряжение объявить об окончании расследования сфабрикованного дела, несостоятельность и незаконность доказательств в рамках которого неоднократно подчеркивались в судах.