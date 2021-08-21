Лондон, , 17:05 — REGNUM Властям Великобритании необходимо отказаться от конфронтационной линии в отношении России, соответствующее заявление 21 августа распространило посольство РФ в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны», — говорится в заявлении.

В российском посольстве добавили, что «любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, семь сотрудников Федеральной службы безопасности России оказались под санкциями, которая ввела Великобритания.

Поводом для ограничительных мер со стороны Лондона стала уверенность в их причастности к инцидентам с российским блогером Алексеем Навальным и бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём.