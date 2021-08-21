Москва, , 16:50 — REGNUM В России с недоумением восприняли решение властей Испании не допустить корабли российского ВМФ в порт города Сеуты, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», — говорится в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что это противоречит духу подписанной между РФ и Испанией в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы двустороннему взаимодействию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа два российских военных корабля — спасательное судно и противолодочный корабль — не пустили в испанский порт Сеута.

Российское посольство спросило МИД Испании, что нужно для пропуска кораблей, и Мадрид ответил, что нужна информация о пункте их назначения. Сейчас «Алтай» и «Вице-адмирал Кулаков» находятся в 46 км от берегов Алжира.

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