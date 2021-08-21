Варшава, , 16:30 — REGNUM В миграционных проблемах на границе Литвы якобы виноваты Россия и Белоруссия. Об этом 21 августа заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко создавал проблемы с нелегальными мигрантами для Евросоюза, однако сам же и угодил в собственный миграционный капкан, и теперь по белорусским лесам бродят тысячи нелегалов.

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