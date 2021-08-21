Москва, 21 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 21 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) cegoh Самолет

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 20 рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, 21 августа в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в столице составит +22… +24 °C.