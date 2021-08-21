Вашингтон, 21 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Британский режиссёр Дэвид Йейтс начал переговоры со студией Sony Pictures о работе над новым фильмом о рекламном бизнесе. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Fantasticbeasts.co.uk Фантастические твари и где они обитают, фрагмент постера

Йейтс получил мировую известность благодаря работе над четырьмя фильмами о волшебнике Гарри Поттере, вышедшими с 2007 по 2011 год. Последними картинами режиссёра стали фэнтезийные фильмы франшизы «Фантастические твари и где они обитают», действие которых также разворачивается во вселенной писательницы Джоан Роулинг.

По данным Deadline, режиссёр решил отдохнуть от этой киновселенной и снять оригинальный фильм для студии Sony. Продюсером проекта станет Лоуренс Грей, фильм будет основан на документальной книге Эвана Хьюза The Hard Sell («Жёсткие продажи») о работе в рекламном бизнесе.

Подробности сюжета и актёрский состав нового фильм не раскрываются. Предполагается, что это будет картина в духе «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Съёмки должны начаться весной 2022 года.