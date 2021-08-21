Екатеринбург, 21 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Свердловской области на перевале Дятлова у инструктора туристической группы остановилось сердце. Об этом пишут СМИ.

Vibirai.ru Перевал Дятлова

Как пишет Е1.ru, инцидент произошёл утром 21 августа. На место ЧП прибыл вертолёт Центра медицины катастроф. Туриста забрали и отвезли в Краснотурьинск.

Группа туристов, оставшаяся без инструктора, пока находится на прежнем месте. Их заберёт одна из групп, находящихся поблизости.