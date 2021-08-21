В Бурятии поймали всех беглецов из психбольницы
Улан-Удэ, 21 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех беглецов из психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
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Сотрудники СОБР
Напомним, что из психоневрологического диспансера в Новой Бряни, где проходят принудительное лечение осужденные, сбежали семеро мужчин. На место были направлены отряды ОМОНа и СОБРа, а также сотрудники МВД.
Спера были пойманы двое сбежавших — их схватили на выходе из Новой Бряни. Теперь стало известно, что пойманы все сбежавшие.