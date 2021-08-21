Брага, Португалия, 21 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Брага» арендовал бразильского защитника команды «Манчестер Юнайтед» Яна Коуту. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба команды из Португалии.

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Уточняется, что соглашение португальской команды об аренде 19-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Отметим, Ян Коута перешел в «МЮ» в прошлом году и в прошедшем сезоне играл в составе команды «Жирона» на правах аренды, отличившись в 26 матчах Сегунды (второй по значимости футбольный дивизион Испании) двумя забитыми мячами и пятью голевыми пасами.