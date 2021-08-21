Калуга, 21 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Пять современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов смонтированы этим летом в Людиновском, Хвастовичском, Кировском, Барятинском и Куйбышевском районах Калужской области в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на период 2021 — 2025 годов. Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Admoblkaluga.ru Фельдшерско-акушерский пункт

Открытие в регионе фельдшерско-акушерских пунктов планируется после подведения коммуникаций и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. ФАПы оснащают всем необходимым оборудованием в соответствии со стандартами, а также оборудуют пандусами для маломобильных граждан. Главная цель этой работы — обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи жителям сельской местности и малых городов

Всего 2021 году в Калужской области будет установлено 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 16 районах.