Пермь, 21 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Учёные из России и Мексики разработали методику автоматического превращения 3D-модели деталей в управляющую программу для принтера. Об этом сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

ЯСИА 3D -моделирование

Аддитивные технологии (метод 3D-печати) всё чаще используются в различных отраслях промышленности. Одним из недостатков этого метода является отсутствие технологий, которые позволяют точно рассчитать необходимые параметры для 3D-печати изделий.

Эту проблему пытаются решить учёные из Пермского Политеха и Автономного университета Коауила в Мексике. Они разработали технологию определения параметров наплавки с помощью численного моделирования. Предварительные результаты исследования опубликованы в сборнике Journal of Physics: Conference Series.

Сейчас учёные перешли к стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Они проверяют эффективность разработанной модели при создании деталей из стали и титана.

Планируется, что программное обеспечение для автоматического превращения 3D-модели деталей в управляющую программу для принтера будет готово к 2024 году. Учёные считают, что эта технология окажется востребованной при создании деталей для ракет, самолётов и судов.