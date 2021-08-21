Уфа, 21 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Приостановить деятельность и отозвать лицензию у золотодобывающей компании «Альт-Инвест» в Башкирии намерены власти региона. Об этом 21 августа сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Азат Бадранов на своей странице в социальной сети.

US FWS Золотодобыча

По его словам, 20 августа в Учалинском районе прошло выездное совещание, на котором был рассмотрен вопрос деятельности вышеуказанной золотодобывающей компании.

«Ситуация с добычей золота вокруг села Уразово еще хуже, чем мы себе представляли. Предварительно было понимание, что по итогам проверок Росприроднадзора и органов прокуратуры мы будем двигаться к приостановлению деятельности и отзыву лицензии у «Альт-инвеста», — сообщил Бадранов. Он также отметил, что на одном из участков усматривается самовольный захват территории и незаконная добыча драгоценного металла. В связи с чем фиксируются признаки хищения золота у государства, сообщил он.

«По другому участку — целый букет нарушений лицензионного соглашения. При этом у «Альт-инвеста» и его подрядчиков усматриваются нарушения и налогового законодательства. Так, за шесть лет деятельности нулевая отчетность, по счетам нет никаких движений, налоги не уплачиваются. По всем этим сюжетам правоохранительные органы еще скажут свое слово. Будем работать на то, чтобы обязательно состоялась тщательная проверка всех обстоятельств и фактов добычи золота у села Уразово», — сообщил он. Заместитель премьер-министра правительства региона также сообщил, что с местные жители сильно возмущены хищническим обращением с природой и шумом от ночных работ золотодобытчиков.

«В процессе этого общения, шли переговоры с ответственными сотрудниками МВД по Башкирии, в итоге нашли быстрое решение по приостановлению деятельности. Сотрудники полиции ежедневно на ночь будут выставлять пост полиции, днем периодически будут заезжать инспектировать обстановку. Вчера уже пост был выставлен и работы не велись», — отметил он.

Бадранов также сообщил, что по этой проблеме предстоит проделать много кропотливой работы. По предварительной информации, сумма штрафов уже идёт на миллионы, отметил он.

«Основным вопросом станет привлечение к ответственности виновных лиц за незаконную добычу и фактическое хищение золота. Соответствующее обращение в правоохранительные органы будет направлено от имени Межведомственной комиссии по вопросам недропользования в ближайшие дни», — заявил он.