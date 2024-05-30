Омск, 21 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» расторг контракт со своим защитником Максимом Чудиновым. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба команды из Омска.

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«Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с 31-летним защитником Максимом Чудиновым», — говорится в сообщении.

Отметим, в прошедшем сезоне Максим Чудинов сыграл за «Авангард» в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ и смог набрать в них восемь (две шайбы + шесть голевых пасов) очков. Также провел два матча в плей-офф лиги и отличился в них одной результативной передачей, и стал в прошлом сезоне вместе с омской командой обладателем Кубка Гагарина.